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2 часа назад

Новости автомира: Производство автомобилей в России сократилось на 80%

Газета.Ruиещё 1

В июле нынешнего года в России было выпущено 19,4 тыс. автомобилей, сообщает Росстат. Это на 80,6% меньше, чем в том же месяце 2021 года. При этом в июне 2022-го с российских конвейеров сошло 13 тыс. легковых машин.

Всего за семь месяцев текущего года в РФ произвели 300 тыс. легковых автомобилей, что на 64,2% ниже показателя за январь-июль прошлого года.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Производство грузовых автомобиль с января по июль составило 80,5 тыс. ед. (-20,1%), а в июле — 10,1 тыс. ед. (-35,9%).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности и начал продажи коммерческих версий модели Lada Granta. Также стало известно, что обновленный внедорожник Lada Niva Travel появится в продаже 28 августа 2022 года.

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