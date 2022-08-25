Kia впервые показала новый вcедорожник EV9

Компания Kia опубликовала первые фотографии предсерийной версии электрического вседорожника EV9, дебют которого состоится в первом квартале 2023 года.

Фото: Kia Kia

Корейский бренд показал снимки с испытаний модели в научно-исследовательском центре Hyundai Motor и Kia в Намьянге. На них автомобиль в камуфляжной пленке проходит тесты на управляемость на различных скоростях, а также на неровной дороге и поверхностях с плохим сцеплением.

В компании заявили, что на разработку EV9 — второй полностью электрической модели Kia — ушло 44 месяца. Оба автомобиля построены на платформе для электрических моделей E-GMP.

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