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1 час назад

Новости автомира: Kia впервые показала новый вcедорожник EV9

Газета.Ru

Компания Kia опубликовала первые фотографии предсерийной версии электрического вседорожника EV9, дебют которого состоится в первом квартале 2023 года.

Kia впервые показала новый вcедорожник EV9
Фото: KiaKia

Корейский бренд показал снимки с испытаний модели в научно-исследовательском центре Hyundai Motor и Kia в Намьянге. На них автомобиль в камуфляжной пленке проходит тесты на управляемость на различных скоростях, а также на неровной дороге и поверхностях с плохим сцеплением.

В компании заявили, что на разработку EV9 — второй полностью электрической модели Kia — ушло 44 месяца. Оба автомобиля построены на платформе для электрических моделей E-GMP.

Kia

Концепт EV9 был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2021-го. Его оснастили солнечными панелями, втягивающимися в поверхность крыши рейлингами (для улучшения аэродинамических свойств), 27-дюймовым дисплеем мультимедиа и выдвижной рулевой панелью.

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