В Иране разработали кроссовер на платформе Renault Kwid

В Иране на выставке, посвященной экономической трансформации автомобильной промышленности, представлен кроссовер Khodro K112, совместно разработанный компаниям Iran Khodro и SAIPA. Об этом сообщает Khodro Bank.

Фото: khodrobank.com khodrobank.com

По информации издания, в основе кроссовера лежит платформа от французского Renault Kwid. Пока автомобиль находится в стадии разработки, на выставке представлен его прототип.