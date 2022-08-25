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1 час назад

В Иране разработали кроссовер на платформе Renault Kwid

Газета.Ru

В Иране на выставке, посвященной экономической трансформации автомобильной промышленности, представлен кроссовер Khodro K112, совместно разработанный компаниям Iran Khodro и SAIPA. Об этом сообщает Khodro Bank.

В Иране разработали кроссовер на платформе Renault Kwid
Фото: khodrobank.comkhodrobank.com

По информации издания, в основе кроссовера лежит платформа от французского Renault Kwid. Пока автомобиль находится в стадии разработки, на выставке представлен его прототип.

Предполагается, что K112 получит бензиновый двигатель мощностью 70-75 лошадиных сил и пятиступенчатую механическую коробку передач. Длина компактного кроссовера — 3800 мм, масса — около 800 кг. Салон выставочного К112 получил двухцветную отделку. Сроки начала серийного производства новинки автопроизводители не называют.

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