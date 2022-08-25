BYD выпустит новый кроссовер

Китайская компания BYD в ближайшее время представит на рынке гибридный кроссовер Corvette 07. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Длина новинки составляет 4820 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1750 мм. Колесная база достигает 2820 мм. Отличительной особенностью автомобиля является решетка радиатора, которую «опоясывают» светодиодные элементы. Силовая установка — гибридная. В ее основе лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 139 л.с. На передней оси установлен электродвигатель с отдачей 197 л.с. У топовой версии Perfomance сзади установлен дополнительный электромотор мощностью 204 л.с.
В Китае BYD Corvette 07 можно будет купить за 250 тысяч юаней (2,1 млн рублей по текущему курсу). Модель заменит продающийся пока BYD Tang.
Ранее сообщалось, что иранская компания Iran Khodro представила в Москве седан IKCO Tara. Цены пока неизвестны. Одним из главных конкурентов модели на рынке станет Lada Vesta.