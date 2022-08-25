BYD выпустит новый кроссовер

Китайская компания BYD в ближайшее время представит на рынке гибридный кроссовер Corvette 07. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Фото: Газета.ру Газета.ру

Длина новинки составляет 4820 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1750 мм. Колесная база достигает 2820 мм. Отличительной особенностью автомобиля является решетка радиатора, которую «опоясывают» светодиодные элементы. Силовая установка — гибридная. В ее основе лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 139 л.с. На передней оси установлен электродвигатель с отдачей 197 л.с. У топовой версии Perfomance сзади установлен дополнительный электромотор мощностью 204 л.с.

В Китае BYD Corvette 07 можно будет купить за 250 тысяч юаней (2,1 млн рублей по текущему курсу). Модель заменит продающийся пока BYD Tang.