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51 минуту назад

Новости автомира: Американцу вживили в руку ключи от машины

Елена Прошина

Американец Брэндон Далали имплантировал в свою руку ключи от автомобиля Tesla. Об этом сообщает телеканал KTVU.

Американцу вживили в руку ключи от машины
Фото: ReutersReuters

Сам Брэндон рассказал журналистам, что он всегда был большим энтузиастом современных технологий. Вживлённый ключ – уже не первый подобный имплант в руках Далали. Ранее он уже установил себе небольшой чип-компьютер помогающий открывать дом и делиться контактной информацией.

«После операции и уменьшения отека я могу открыть переднюю и заднюю дверь своего дома. Я могу подойти к людям и попросить их приложить свой телефон к моей руке, после чего моя контактная информация мгновенно им передастся. Там же хранится моя карточка с информацией о вакцине от Covid-19. Это идеальная резервная копия. Вы никогда не сможете ее забыть, она никогда не сломается, это то, что вас не подведет», – рассказывает Брэндон.

Ранее автопилот, установленный в автомобиле Tesla, трижды сбил манекен ребёнка во время тестирования.

Автоновости,Tesla,
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