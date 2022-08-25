Американцу вживили в руку ключи от машины

«После операции и уменьшения отека я могу открыть переднюю и заднюю дверь своего дома. Я могу подойти к людям и попросить их приложить свой телефон к моей руке, после чего моя контактная информация мгновенно им передастся. Там же хранится моя карточка с информацией о вакцине от Covid-19. Это идеальная резервная копия. Вы никогда не сможете ее забыть, она никогда не сломается, это то, что вас не подведет», – рассказывает Брэндон.