Как страховые мошенники повышают стоимость полисов ОСАГО

Приморский край стал лидером по количеству возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству в ОСАГО. Это стало возможным благодаря взаимодействию страховщиков и местных правоохранительных органов. В результате, если в прошлом году регион занимал первое место по мошенничеству, то сейчас ушел аж на седьмую строчку этого печального рейтинга. Если дело так пойдет и дальше, то жителям Приморья стоит ожидать снижения стоимости полисов ОСАГО. Ведь именно действия мошенников толкают цену вверх.

Как рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, ситуация в регионе еще остается нерадужной, но она уже пошла на поправку.

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Частота страховых случаев здесь составляет 7,7, в то время как в среднем по России 5,1. Средний убыток здесь также выше, чем в среднем по стране: 92,5 тысячи рублей против 71,5 тысячи. Но это объясняется еще и тем, что 80 процентов транспорта региона - праворульные машины. А стоимость новых запчастей на них гораздо выше, чем на аналогичные для машины с левым рулем.

И именно это используется мошенниками юристами и аварийными комиссарами. Одна из схем проста и стара. После того, как случилось ДТП, на место приезжают либо те, либо другие, заключают договор об уступке права требования, выплачивая какие-то незначительные деньги, а далее именно эти люди начинают требовать денег со страховщика. Причем в гораздо большем размере. Из-за дефицита запчастей, а также их огромной стоимости, если ставить новые детали, сумма выходит немаленькая. Но и автоюристам, и аварийным комиссарам невыгодно решать вопрос возмещения ущерба полюбовно, поскольку по суду они получат больше. В итоге разница между реальным ущербом и назначенными судебными выплатами более чем в три раза.

Страховщики научились вычислять и доказывать мошенничество, когда авария фальсифицирована. Якобы где-то столкнулись две машины, владельцы оформили европротокол, получили выплаты деньгами. Но при этом аварии не было вообще.

Тогда мошенники стали пользоваться другими методами. Аварии происходят реальные. Но по договоренности друг с другом или даже с третьими лицами - подставные ДТП. И тут срока, отпущенного на решение вопросов по выплатам, - 20 дней - недостаточно для сбора доказательной базы о том, что это было подставное ДТП.

К тому же до недавнего времени у страховщиков не было возможности получать административные материалы по делу о ДТП. В Госавтоинспекции им отказывали на том основании, что в делах фигурируют личные данные. Но у страховщиков все эти личные данные и так есть.

Сейчас благодаря созданной в регионе оперативной группе, которую курирует представитель МВД, эти вопросы легко решаются.

Кроме того, страховщики просили предоставить им доступ к фотовидеофиксации, чтобы оценивать реальность того или иного ДТП. Сейчас идет тестирование этого взаимодействия, страховщики начали подключаться к камерам.

Такая совместная работа дала свой результат. Если в 2021 году количество возбужденных уголовных дел по мошенничеству по заявлениям страховщиков не превышало 7 процентов, то во втором квартале этого года количество возбужденных дел составило 74 процента, поставив абсолютный рекорд по России. В среднем у нас только по 20 заявлениям страховщиков заводится уголовное дело. Такой подход заставляет мошенников уходить из регионов, где за них всерьез взялись.

И это хорошая новость для добропорядочных автовладельцев. Ведь чем выше убыточность по ОСАГО для страховщиков, тем дороже полис. Большая часть договоров, заключенных в Приморье, отправляется на перестрахование. А туда можно отправлять только договоры с максимальной тарифной ставкой.

Так, в июле было заключено более 47 тысяч договоров ОСАГО. Из них в перестрахование ушло более 31,6 тысячи. То есть все эти полисы были проданы по максимальной стоимости.

Поэтому, по сути, порядочным автовладельцам приходится переплачивать за полисы из-за того, что на территории края активно работают мошенники.