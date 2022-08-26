В GM придумали «робоуборщика» для беспилотников

General Motors нашел способ содержать в чистоте автопарк беспилотных такси. Как сообщает Fox, концерн подал заявку на патент системы для салона, способной самостоятельно проводить легкую уборку — без участия человека. От оператора потребуется лишь очищать мусорный контейнер в конце дня. Система разработана специально для шаттлов Cruise Origin, которые появятся на дорогах Сан-Франциско в 2023 году.

Фото: © GM © GM

Поддержание чистоты — непростая задача для беспилотных машин. На их борту нет сотрудников, которые могли бы убирать за пассажирами брошенные обертки или остатки еды, так что мусор зачастую курсирует с автомобилями весь день.

Решить проблему должна помочь система самоочистки, которую стремится запатентовать General Motors. Она спроектирована для шаттлов Cruise Origin, но в перспективе может пригодиться и другим автономным машинам похожей конструкции — то есть, с плоским полом.

Работает система по принципу конвейера. Если салонные датчики и камеры определят, что необходима уборка, пол придет в движение: верхняя часть «уедет» и поменяется местами с нижней. Мусор при этом будет сброшен в подвешенный снизу поддон, который можно опорожнять, когда автомобиль вернется на базу для обслуживания или зарядки.

GM

GM

Кроме этого, система сможет самостоятельно устранять наледь и снег, но более традиционным способом — датчики будут давать сигнал для включения обогрева пола. Как «робоуборщик» будет справляться с прилипшим мусором, неизвестно. Также пока неясно, как быть с мусором, не брошенным на пол, а оставленным на сиденьях.