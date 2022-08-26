Daihatsu показал очень маленький кроссовер

Японцы продолжают представлять новые варианты своих популярных моделей. На этот раз очередь дошла до Daihatsu Tanto, который получил кроссверсию.
Подробнее: Вообще, Daihatsu Tanto – это классический японский «кей-кар», ограниченный 3,4-метровой длиной и 660-кубовым двигателем. Зато у него куча различных модификаций.
В свое время модель Daihatsu Tanto получила люксовую версию под названием Daihatsu Tanto Custom, а теперь еще и добавили кроссверсию Daihatsu Tanto FunCross.
Дизайн: Все три автомобиля отличаются дизайном переднего бампера и фар, а Daihatsu Tanto FunCross еще может предложить черные молдинги на дверях и рейлинги на крыше.
Шасси: Daihatsu Tanto FunCross предлагается не только с передним, но и с полным приводом. Также можно выбрать двигатель. В любом случае это будет бензиновый 660-кубовый мотор – но либо обычный атмосферный (52 л.с.), либо его турбовариант на 64 «лошадки».
Салон: А еще кей-кар отличается интересной компоновкой салона и дверями: передние открываются традиционным методом, а задние сдвигаются.
Внутри можно увидеть фактурную ткань, сенсорный 9-дюймовый дисплей, рычаг вариатора, а также декоративную оранжевую отделку передней панели и сидений.
Цена: Базовые версии Daihatsu Tanto будут стоить от $9 тысяч (540 000 рублей), а максимальные – как вот этот вариант FunCross, с полным приводом, хорошим убранством – продают уже за $13 тысяч (780 000 рублей).