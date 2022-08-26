Daihatsu показал очень маленький кроссовер

Японцы продолжают представлять новые варианты своих популярных моделей. На этот раз очередь дошла до Daihatsu Tanto, который получил кроссверсию.

Фото: Daihatsu Daihatsu

Подробнее: Вообще, Daihatsu Tanto – это классический японский «кей-кар», ограниченный 3,4-метровой длиной и 660-кубовым двигателем. Зато у него куча различных модификаций.

В свое время модель Daihatsu Tanto получила люксовую версию под названием Daihatsu Tanto Custom, а теперь еще и добавили кроссверсию Daihatsu Tanto FunCross.

Дизайн: Все три автомобиля отличаются дизайном переднего бампера и фар, а Daihatsu Tanto FunCross еще может предложить черные молдинги на дверях и рейлинги на крыше.

Шасси: Daihatsu Tanto FunCross предлагается не только с передним, но и с полным приводом. Также можно выбрать двигатель. В любом случае это будет бензиновый 660-кубовый мотор – но либо обычный атмосферный (52 л.с.), либо его турбовариант на 64 «лошадки».

Салон: А еще кей-кар отличается интересной компоновкой салона и дверями: передние открываются традиционным методом, а задние сдвигаются.

Внутри можно увидеть фактурную ткань, сенсорный 9-дюймовый дисплей, рычаг вариатора, а также декоративную оранжевую отделку передней панели и сидений.