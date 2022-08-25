Владельцы Tesla массово жалуются на облезающие рули

Автовладельцы, эксплуатирующие электромобили Tesla, столкнулись с проблемой преждевременного износа рулевого колеса на машинах с небольшим пробегом, сообщает Carbuzz.com. По его данным, в частности проблема касается Tesla Model S Plaid стоимостью почти $136 тыс. (₽8,1 млн).

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В частности, один из владельцев Tesla пожаловался на облезающую обшивку рулевого колеса при пробеге машины в 12 тыс. миль (19,3 тыс. км). Другие автомобилисты, эксплуатирующие эти машины, замечали признаки износа уже при пробеге в 4 тыс. миль (6,4 тыс. км).

При производстве своих машин Tesla полностью отказалась от использования натуральной кожи, заменив ее искусственной. Повышенный износ деталей салона, выполненных из нее, связывают с использованием водителем лосьонов, солнцезащитных кремов, лаков для волос и других подобных косметических продуктов.