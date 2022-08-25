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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» осенью начнет дополнительный набор сотрудников

Илья Родин

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал на конференции в Тольятти о ближайших планах компании. По его словам, автогигант в сентябре начнет массовый дополнительный набор сотрудников. Об этом пишет пресс-служба правительства Самарской области.

Глава «АвтоВАЗа» прокомментировал сообщения о сокращениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соколов подчеркнул, что слухи о планируемом сокращении штатов предприятия не соответствуют действительности. Наоборот, планируется «дополнительный призыв работников в нашу команду».

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Он пояснил, что набор начнется с сентября. Автогигант собирается значительно увеличить количество сотрудников, речь идет о нескольких тысячах человек.

«Этот призыв начнется буквально со следующего месяца. Это не десятки, не сотни, и даже не одна тысяча человек», - уточнил Соколов.

Он рассказал также о мерах социальной поддержки работников предприятия. По его словам, материально-техническая база будет совершенствоваться. В частности, внимание будет уделено корпоративным санаториям и базам отдыха.

Ранее Соколов сообщил, что перед «АвтоВазом» стоит масштабная задача по увеличению выпуска автомобилей до 500 тыс. в год.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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