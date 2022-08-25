Назван лидер на авторынке Москвы

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» рассказали, что в июле жители столицы чаще всего приобретали автомобили LADA. Они подчеркнули, что российский автогигант добился этого впервые за 13 лет.
Отмечается, что эксперты получили результаты на основе анализа данных АО «Электронный паспорт».
Специалисты напомнили, что ранее наибольшей популярностью у москвичей пользовались машины европейских, японских и корейских брендов.
Ограничительные меры против России привели к прекращению поставок в Россию из ЕС и Японии, проблемы с логистикой запчастей - к остановке заводов, которые производили автомобили корейских марок, уточнили аналитики.
В пятерку лидеров вошли LADA (684 шт.), Kia (580), Geely (569), Hyundai (487) и Сhery (474). Таким образом, среди лидеров оказались один российский, два китайских и два южнокорейских бренда.
В общей сложности, в Москве было продано в июле 5078 новых машин, что на 74% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.