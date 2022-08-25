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2 часа назад

Новости автомира: Назван лидер на авторынке Москвы

Илья Родин

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» рассказали, что в июле жители столицы чаще всего приобретали автомобили LADA. Они подчеркнули, что российский автогигант добился этого впервые за 13 лет.

Назван лидер на авторынке Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что эксперты получили результаты на основе анализа данных АО «Электронный паспорт».

Специалисты напомнили, что ранее наибольшей популярностью у москвичей пользовались машины европейских, японских и корейских брендов.

Названа цена Lada Granta с подушками безопасности

Ограничительные меры против России привели к прекращению поставок в Россию из ЕС и Японии, проблемы с логистикой запчастей - к остановке заводов, которые производили автомобили корейских марок, уточнили аналитики.

В пятерку лидеров вошли LADA (684 шт.), Kia (580), Geely (569), Hyundai (487) и Сhery (474). Таким образом, среди лидеров оказались один российский, два китайских и два южнокорейских бренда.

В общей сложности, в Москве было продано в июле 5078 новых машин, что на 74% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автоновости,Lada Granta,Geely,Hyundai,Kia,Lada,ЕС,
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