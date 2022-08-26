Chery отказалась выпускать автомобили на "УАЗе"

Китайская компания Chery отказалась от планов по выпуску автомобилей на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), который входит в группу «Соллерс авто». Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, решение связано с тем, что УАЗ находится в санкционном списке ЕС.
Отмечается, что Chery может начать выпуск машин на другой площадке «Соллерс авто», однако не ясно, как китайцы в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты и менять основного исполнителя по ним нельзя.
Кроме того, Chery может локализовать производство в России, заняв площадку какого-либо ушедшего из РФ западного автопроизводителя. Какой именно актив рассматривает Chery, неизвестно.
Не исключено, что локализованные автомобили Chery будут продаваться под одним из суббрендов марки. Этом может быть Exeed, Omoda или Jetour. Последние два пока не представлены в России.