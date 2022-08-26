Chery отказалась выпускать автомобили на "УАЗе"

Китайская компания Chery отказалась от планов по выпуску автомобилей на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), который входит в группу «Соллерс авто». Об этом сообщают «Ведомости». По данным издания, решение связано с тем, что УАЗ находится в санкционном списке ЕС.

Фото: Chery Chery

Отмечается, что Chery может начать выпуск машин на другой площадке «Соллерс авто», однако не ясно, как китайцы в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты и менять основного исполнителя по ним нельзя.

Кроме того, Chery может локализовать производство в России, заняв площадку какого-либо ушедшего из РФ западного автопроизводителя. Какой именно актив рассматривает Chery, неизвестно.