Теперь официально: объявлены цены на «антикризисную» Lada Niva Travel

На российский рынок выходит Lada Niva Travel 2022 модельного года – это упрощенный вариант внедорожника без сложной электроники, а именно без ABS и с механической SOS-кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Цены на новинку начинаются от 996 500 рублей либо от 797 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования (действует до 1 декабря 2022 года). На выбор предложат три комплектации: Classic’22, Classic Plus и специальное исполнение Black.

Фото: © Lada © Lada

Кроссоверы начального уровня оснащены усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации. Рулевая колонка регулируется по высоте, предусмотрена стальная защита картера, имеется бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка. Как и Granta, Niva с недавнего времени выпускается с подушками безопасности.

В «среднем» уровне исполнения Classic Plus список оснащения дополнен рейлингами, двухцветными молдингами дверей и колпаком запасного колеса в цвет кузова; также на такую Niva Travel устанавливаются 15-дюймовые легкосплавные диски.

Наконец, Lada Niva Travel Black отличается от прочих затемненным декором: обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Имеются подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями и зеркало в противосолнечном козырьке пассажира. Кроме того, у такого кроссовера черные диски.