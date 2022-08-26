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8 минут назад

Новости автомира: УАЗ может заменить корейскую коробку передач на китайскую

Газета.Ru

Российский внедорожник УАЗ «Патриот» может получить новую механическую коробку передач китайского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

УАЗ может заменить корейскую коробку передач на китайскую
Фото: УАЗУАЗ

«Это более дешевая китайская альтернатива корейским коробкам Dymos, которые поставляются с перебоями. Это не новый «автомат», как хотелось предположить. Это именно механика, простая, кондовая», - говорится в сообщении канала.

О том, какой именно производитель выпускает механические коробки, которыми планируется оснащать УАЗ «Патриот», не сообщается.

На УАЗ «Патриот» помимо механической шестиступенчатой коробки передач также ставили гидромеханический «автомат» Punch Powerglide 6L50 французского производства. Но в начале июня поставки агрегата на конвейер завода прекратились.

Ранее сообщалось, что Китайская компания Chery отказалась от планов по выпуску автомобилей на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), который входит в группу «Соллерс авто». Это решение связано с тем, что УАЗ находится в санкционном списке ЕС.

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