УАЗ может заменить корейскую коробку передач на китайскую

Российский внедорожник УАЗ «Патриот» может получить новую механическую коробку передач китайского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Фото: УАЗ УАЗ

«Это более дешевая китайская альтернатива корейским коробкам Dymos, которые поставляются с перебоями. Это не новый «автомат», как хотелось предположить. Это именно механика, простая, кондовая», - говорится в сообщении канала.

О том, какой именно производитель выпускает механические коробки, которыми планируется оснащать УАЗ «Патриот», не сообщается.

На УАЗ «Патриот» помимо механической шестиступенчатой коробки передач также ставили гидромеханический «автомат» Punch Powerglide 6L50 французского производства. Но в начале июня поставки агрегата на конвейер завода прекратились.