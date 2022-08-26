Китайский автоконцерн передумал сотрудничать с УАЗом

Китайский автоконцерн Chery решил отказаться от проекта по локализации производства с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Компания передумала сотрудничать с УАЗом из-за его попадания в санкционный список ЕС в начале июня.

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Проект планировали осуществлять на площадке Ульяновского автозавода. Теперь, по мнению экспертов, Chery может задуматься над выпуском машин на другой площадке «Соллерса» — у российской компании остались СП с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке (оба пока заморожены). Однако не ясно, как китайская компания в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты (СПИК), в которых нельзя менять основного исполнителя.

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По словам собеседника газеты, Chery также рассматривает вариант локализации без участия «Соллерса». Китайский концерн может выкупить производственную площадку одного из западных игроков, если тот примет решение уйти. Пока среди крупнейших инвесторов отечественного автопрома продать свой завод в Калуге захотел только Volkswagen.

Если Chery и начнет производить автомобили в России, то не под основным брендом, указывает источник. Кроме марки Chery концерн владеет суббрендами Exeed, Omoda и Jetour. Последние два пока не заходили на российский рынок, но отраслевые СМИ неоднократно писали о планах компании начать их продажи.

Собеседник газеты из крупного регионального дилера Chery также рассказал, что в последнее время компания стала «крайне неохотно» отгружать авто, занижая объем обещанных поставок примерно в 1,5 раза. Компания не спешит расширяться на российском рынке несмотря на то, что многие зарубежные автоконцерны приостановили деятельность в стране и по потенциальной емкости рынок большой. Такой политики придерживаются и другие производители из КНР — в мае импорт легковых машин китайского производства в Россию рухнул в 2,6 раза.