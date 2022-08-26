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40 минут назад

Китайский автоконцерн передумал сотрудничать с УАЗом из-за санкций

Lenta.ru

Китайский автоконцерн Chery решил отказаться от проекта по локализации производства с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Компания передумала сотрудничать с УАЗом из-за его попадания в санкционный список ЕС в начале июня.

Китайский автоконцерн передумал сотрудничать с УАЗом
Фото: ReutersReuters

Проект планировали осуществлять на площадке Ульяновского автозавода. Теперь, по мнению экспертов, Chery может задуматься над выпуском машин на другой площадке «Соллерса» — у российской компании остались СП с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке (оба пока заморожены). Однако не ясно, как китайская компания в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты (СПИК), в которых нельзя менять основного исполнителя.

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По словам собеседника газеты, Chery также рассматривает вариант локализации без участия «Соллерса». Китайский концерн может выкупить производственную площадку одного из западных игроков, если тот примет решение уйти. Пока среди крупнейших инвесторов отечественного автопрома продать свой завод в Калуге захотел только Volkswagen.

Если Chery и начнет производить автомобили в России, то не под основным брендом, указывает источник. Кроме марки Chery концерн владеет суббрендами Exeed, Omoda и Jetour. Последние два пока не заходили на российский рынок, но отраслевые СМИ неоднократно писали о планах компании начать их продажи.

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Собеседник газеты из крупного регионального дилера Chery также рассказал, что в последнее время компания стала «крайне неохотно» отгружать авто, занижая объем обещанных поставок примерно в 1,5 раза. Компания не спешит расширяться на российском рынке несмотря на то, что многие зарубежные автоконцерны приостановили деятельность в стране и по потенциальной емкости рынок большой. Такой политики придерживаются и другие производители из КНР — в мае импорт легковых машин китайского производства в Россию рухнул в 2,6 раза.

О совместном проекте «Соллерса» и Chery Automobile по локализации производства машин китайской марки на базе Ульяновского автозавода стало известно по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля. Тогда компании планировали заключить стратегическое партнерство, предполагающее не только выпуск автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома.

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