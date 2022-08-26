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1 час назад

Новости автомира: более 30 тысяч водителей, не оплативших десятки штрафов, задержаны в Москве с начала года

Российская Газета

Более 30 тысяч водителей, у каждого из которых больше 50 неоплаченных штрафов, задержаны в Москве с начала года, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Более 30 тысяч злостных неплательщиков штрафов задержаны в Москве
Фото: Николай Хижняк/РИА НовостиНиколай Хижняк/РИА Новости

Всего за 7 месяцев этого года сотрудниками столичной ГИБДД составлено 79032 административных материала за уклонение от исполнения административного наказания. Из них 32455 - в отношении водителей, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения, не оплаченных в установленный срок.

Несмотря на это, взыскиваемость штрафов в столице с начала года составила 87,6%.

Госавтоинспекция напомнила, что штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу. Его неуплата влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России гибдд.рф, а также в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Автоновости,ГИБДД,
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