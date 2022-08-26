Российский Chery Tiggo 8 Pro Max лишился одной опции

Портал «Китайские автомобили» обратил внимание на то, что компания Chery скорректировала список оснащения полноприводного Tiggo 8 Pro Max, продажи которого стартовали в России всего пару месяцев назад. Из списка оборудования исчезли поворотные фары – речь идет о светодиодной лампе, встроенной в подвижный блок, который двигается вслед за поворотом руля. В представительстве Chery подтвердили, что эта функция больше недоступна.

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Официальный представитель китайской марки напомнил, что автопроизводитель имеет право вносить изменения в конструкцию, «не влияющие на правила и условия эксплуатации». Поворотные фары, подсвечивающие поворот, относятся именно к этой категории опций. Такие фары имеются только у первой партии автомобилей, ввезенных в Россию, а с июля Tiggo 8 Pro Max начали поставлять без них. «В инструкциях и прайс-листах указано, что упоминаемое оборудование может быть опциональным», – добавили в Chery.

Полноприводный Tiggo 8 Pro Max появился на российском рынке в конце весны. Внешне AWD-версию можно отличить от моноприводной по иному оформлению радиаторной решетки, у которой появилась хромированная окантовка, а также дымчато-белым задним фонарям и паре сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Под капотом у Tiggo 8 Pro Max — 2,0-литровый двигатель TGDI, развивающий 197 лошадиных сил, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом». Заявленное Chery время разгона с места до 100 километров в час составляет 8,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 195 километров в час.