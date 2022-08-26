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37 минут назад

Раскрыта стоимость упрощенного внедорожника Lada

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Стоимость упрощенного внедорожника Lada раскрыта пресс-службой автомобильного концерна «АвтоВАЗ».

Раскрыта стоимость упрощенного внедорожника Lada
Фото: AvtovazAvtovaz

«Lada объявляет о начале продаж внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника. Стоимость Lada Niva Travel в базовой версии — от 797200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования)», — говорится в сообщении. Без учета скидки сумма достигает 1,06 миллиона рублей.

Стартовая комплектация автомобиля называется Classic’22. В нее входит усилитель руля, передние стеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией. Есть регулируемая по высоте рулевая колонка, стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка, но отсутствует подушка безопасности со стороны переднего пассажирского сидения.

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В следующую комплектацию добавили рейлинги, двухцветные молдинги дверей, колпак запасного колеса в цвет кузова и 15-дюймовые легкосплавные диски. За Classic Plus придется отдать 1,12 миллиона рублей. При этом 1,15 миллиона рублей автомобиль стоит в версии [BLACK]. Он отличается только уровнем оснащения и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере.

Ранее была раскрыта стоимость упрощенной Lada Granta Classic 2022. Цены на новую машину будут стартовать с 658 300 рублей, что на 103 200 рублей ниже по сравнению с прошлогодними.

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