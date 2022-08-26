Раскрыта стоимость упрощенного внедорожника Lada

Фото: Avtovaz Avtovaz

«Lada объявляет о начале продаж внедорожника Niva Travel 2022 модельного года. В дилерских центрах марки будут доступны три комплектации внедорожника. Стоимость Lada Niva Travel в базовой версии — от 797200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования)», — говорится в сообщении. Без учета скидки сумма достигает 1,06 миллиона рублей.

Стартовая комплектация автомобиля называется Classic’22. В нее входит усилитель руля, передние стеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией. Есть регулируемая по высоте рулевая колонка, стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка, но отсутствует подушка безопасности со стороны переднего пассажирского сидения.

В следующую комплектацию добавили рейлинги, двухцветные молдинги дверей, колпак запасного колеса в цвет кузова и 15-дюймовые легкосплавные диски. За Classic Plus придется отдать 1,12 миллиона рублей. При этом 1,15 миллиона рублей автомобиль стоит в версии [BLACK]. Он отличается только уровнем оснащения и стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере.