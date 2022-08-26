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1 час назад

Новости автомира: раскрыта цена «антикризисной» Lada Niva Travel 2022

Лера Букина

«Автоваз» приступил к продажам внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что покупатели смогут приобрести три комплектации автомобиля. Цена автомобиля в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования).

«Lada объявляет о начале продаж внедорожника NIva Travel 2022 модельного года», - заявила пресс-служба компании.

На выбор будут предложены три комплектации: Classic’22, Classic Plus и [Black]. В конфигурации Classic’22 - усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации. Кроме того, версия оснащена рулевой колонкой, регулирующейся по высоте, стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

Российский Chery Tiggo 8 Pro Max лишился одной опции

Комплектацию Classic Plus, помимо опций базовой версии, дополнили рейлингами, двухцветными молдингами дверей, колпаком запасного колеса в цвет кузова, а также 15-дюймовыми легкосплавными дисками.

Niva Travel в комплектации [Black] отличается уровнем оснащения, стилистическими акцентами в экстерьере и интерьере.

«В салоне автомобиля обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете. Дополнительным элементами комфорта стали подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, китайский автоконцерн Chery отказался от проекта по локализации производства с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ).

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