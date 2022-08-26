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51 минуту назад

Новости автомира: Белоруссия собирается производить импортозамещенные ABS для автомобилей

В Белоруссии в рамках импортозамещения планируют наладить производство антиблокировочных систем тормозов (ABS). Об этом сообщает БелТА.

Белоруссия собирается производить импортозамещенные ABS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О планах наладить производство ABS, предназначенной прежде всего для грузовиков, автобусов и другой тяжелой техники, в том числе эксплуатирующейся с прицепами, сообщил гендиректор холдинга «БелОМО» Александр Мороз во время посещения предприятия президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Очень востребовано. Россия вся в очереди стоит. Мы конкурировали с ними, но сейчас появилась ниша, наша задача — эту нишу занять», — сказал Мороз.

Предполагается, что испытания белорусской ABS начнутся до конца года, а сама система будет готова еще через год.

Автоновости,Александр Мороз,Александр Лукашенко,
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