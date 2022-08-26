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51 минуту назад

Новости автомира: УАЗ "Патриот" получит новую "механику"

Российская Газета

В скором времени Ульяновский автомобильный завод начнет устанавливать на внедорожники семейства "Патриот" новую КП - механическую, китайского производства. Об этом со ссылкой на свои источники в компании сообщил Telegram-канал "Русский автомобиль".

Китайского "автомата" на УАЗ "Патриот" не будет
Фото: УАЗУАЗ

"Механика" придет на смену пятиступенчатой Dymos производства Южной Кореи, поставки которой оказались сопряжены с проблемами на фоне санкций. Новая КПП будет поступать на завод более стабильно, а заодно поможет сэкономить.

В то же время, как отмечает ресурс, китайского "автомата" на "Патриоте" не будет. По крайней мере в 2023 году - точно.

"Объемы закупок невелики (3-4 тысячи в год), китайцы с таким связываться не хотят. Плюс долго и дорого адаптировать новую коробку. Новые собственники "Соллерс Авто" такую инвестпрограмму просто не вытянут", - отмечает ресурс.

Напомним, в конце июня предприниматель Вадим Швецов продал свой пакет акций в холдинге Sollers (76,4%) группе топ-менеджеров компании.

Ожидается, что УАЗ представит новую стратегию развития до конца 2022 года.

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