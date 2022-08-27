Рассекречены салон и оборудование кроссовера Omoda C5 для РФ

Российские представители китайского бренда Chery опубликовали изображения интерьера вседорожной версии Omoda C5. Вместе с этой моделью в рамках отечественного авторынка должен появиться новый суббренд из КНР.

Фото: Omoda C5 Omoda C5

Кросс похвастается салонной отделкой с использованием чёрной или коричневой кожи. Авто оснастят двумя 10,2-дюймовыми дисплеями. Реализации новой вседорожной версии начнутся осенью текущего года. Китайскую модель должны представить на рынке Российской Федерации в 3-х комплектациях, но с одной силовой установкой.

Медиа система транспортного средства Chery получит систему, управляющую камерами кругового обзора, видеорегистратор и акустику на шесть динамиков. Она обеспечит выбор типа графического отображения данных, поступающих от специальной аппаратуры.

Omoda C5

Интерьер кросса Chery Omoda получит кожаную отделку, включая перфорированную. Для передних кресел предлагаются интегрированные удобные подголовники с электрорегулировками. Автомобильный салон получит атмосферную подсветку с возможностью подбора 64 расцветок.

Версия C5 комплектуется двухзонным климат-контролем с фильтром эффективной тонкой очистки, беспроводной зарядкой для гаджетов, полным зимним пакетом с подогревом руля, а также форсунок стеклоочистителей.

Для комплекса водительских ассистентов предусмотрен адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения/удержания в полосе, «умная» оптика и функция предупреждения о возможных задних перекрёстных столкновениях.

Omoda C5

В завершении стоит отметить, что Omoda C5 для отечественного авторынка будет предполагаться с полуторалитровой силовой установкой, которая способна генерировать 147 лошадиных сил. Вместе с двигателем функционирует вариатор.