В Харьковской области открылось подразделение ГИБДД

Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД открылось в городе Купянске Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. Теперь жители региона смогут обменять водительское удостоверение на российское и зарегистрировать автомобиль, получив госномера с цифровым кодом 188.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области, — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас подразделение находится по адресу: ул. 1 Мая, дом 6. Это его временное расположение, до обустройства здания бывшего МРЭО по ул. 1-я Сахарозаводская, дом 1б. Прием ведется с 09:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Это уже пятое подразделение, открытое на подконтрольных РФ территориях. Ранее два таких подразделения начали работу в Херсонской области — в Херсоне и городе Голая Пристань, еще два — в Запорожской области, в Мелитополе и Бердянске.