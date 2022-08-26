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48 минут назад

В Харьковской области открылось подразделение ГИБДД

News.ru

Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД открылось в городе Купянске Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. Теперь жители региона смогут обменять водительское удостоверение на российское и зарегистрировать автомобиль, получив госномера с цифровым кодом 188.

В Харьковской области открылось подразделение ГИБДД
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области, — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас подразделение находится по адресу: ул. 1 Мая, дом 6. Это его временное расположение, до обустройства здания бывшего МРЭО по ул. 1-я Сахарозаводская, дом 1б. Прием ведется с 09:00 до 18:00 с понедельника по субботу.

Это уже пятое подразделение, открытое на подконтрольных РФ территориях. Ранее два таких подразделения начали работу в Херсонской области — в Херсоне и городе Голая Пристань, еще два — в Запорожской области, в Мелитополе и Бердянске.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий возможность получения российского гражданства для всех украинцев. В предыдущей редакции документа говорилось о том, что на получение паспорта РФ в упрощенной форме заявления могут подать лишь те граждане, которые проживают на территории Луганской и Донецкой республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Теперь данный закон распространился на всех граждан Украины.

Автоновости,Владимир Путин,МВД России,ГИБДД,
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