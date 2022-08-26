Bentley спроектировала небоскреб с автомобильным лифтом в каждую квартиру

Британская компания Bentley продолжает делиться подробностями об амбициозном проекте жилого небоскреба в Санни-Айлс-Бич, Майами. На этот раз автопроизводитель рассказал о специальных грузовых лифтах, которые смогут доставлять автомобили прямо на этаж с апартаментами, причем в автоматическом режиме – не придется даже нажимать кнопку. Инновационный подъемник получил собственное название – Dezervator, в честь создавшей его фирмы Dezer Development.

Фото: © Bentley © Bentley

В небоскребе Bentley Residences построят апартаменты и гаражи, которые будут расположены не на нижних ярусах, а непосредственно на этажах. Для этого и понадобились специальные грузовые лифты.

Всего «Дезерваторов» будет четыре, каждый рассчитан на один автомобиль, и все они смогут подниматься до самого последнего 61 этажа. Причем лифты будут работать автономно: машины пометят RFID-меткой, по которой система будет ее распознавать и поднимать на нужный этаж. То есть водителю и пассажирам даже не придется покидать салон.

Что же касается гаражей на этажах, то они рассчитаны на три или четыре автомобиля и имеют площадь 106 или 144 квадратных метра соответственно. Каждое помещение оборудовано зарядкой для электрокаров и плагин-гибридов.

Сам небоскреб достроят в 2026 году, однако апартаменты уже можно купить – они стоят от 4,2 миллиона долларов (более 250 миллионов рублей).