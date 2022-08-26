Завод "Москвич" получил право на одноименный товарный знак

По информации агентства городских новостей "Москва", завод "Москвич" стал правообладателем одноимённого товарного знака, которым раньше выступало ЗАО "Рено Россия".

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В мае Renault Group официально заявила о прекращении своей деятельности в России, передаче доли в АвтоВАЗе Минпромторгу и НАМИ и завода в Москве на баланс города. Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод был куплен за рубль.

Правительство Москвы совместно с КамАЗом, а также, предположительно, автопроизводителем из Китая, будут развивать на мощностях "Москвича" производство электрокаров. В Сети фигурирует множество предположений. Одно из них - на "Москвиче" наладят сборку модельного ряда, созданного на базе линейки JAC.