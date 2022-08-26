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54 минуты назад

Новости автомира: завод "Москвич" получил право на одноименный товарный знак

Российская Газета

По информации агентства городских новостей "Москва", завод "Москвич" стал правообладателем одноимённого товарного знака, которым раньше выступало ЗАО "Рено Россия".

Завод "Москвич" получил право на одноименный товарный знак
Фото: РоспатентРоспатент

В мае Renault Group официально заявила о прекращении своей деятельности в России, передаче доли в АвтоВАЗе Минпромторгу и НАМИ и завода в Москве на баланс города. Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод был куплен за рубль.

Правительство Москвы совместно с КамАЗом, а также, предположительно, автопроизводителем из Китая, будут развивать на мощностях "Москвича" производство электрокаров. В Сети фигурирует множество предположений. Одно из них - на "Москвиче" наладят сборку модельного ряда, созданного на базе линейки JAC.

Однако несколько дней назад директор предприятия Дмитрий Прониин сообщил, что у "Москвичей" будет собственная платформа. По его словам, правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" подтвердили крупноузловую сборку 600 автомобилей, из которых 200 - это электрокары, до конца 2022 года.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,Камаз,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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