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43 минуты назад

Новости автомира: появились первые фотографии нового электрического седана Toyota BZ3

ПроКроссовер.ру

Toyota готовится к запуску своего второго электромобиля с нуля. Патентные изображения, опубликованные в китайских социальных сетях, раскрывают седан Toyota BZ 2023 года, впервые представленный концептом в конце 2021 года. Электромобиль получил шильдик BZ3.

Появились первые фото нового электрического седана Toyota BZ3
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Электрический седан среднего размера был разработан в сотрудничестве с китайским производителем автомобилей BYD с использованием технологии литий-ионно-фосфатных аккумуляторов Blade. Ожидается , что Toyota BZ3 2023 года поступит в продажу на китайском рынке до конца 2022 года, а дополнительная информация появится в ближайшие месяцы.

ПроКроссовер.ру

В настоящее время известно, что седан BZ опирается на модульную новую глобальную архитектуру Toyota для электромобилей (e-TNGA), а аккумуляторы от китайской компании BYD. Электрическая новая глобальная архитектура Toyota в настоящее время используется в среднем внедорожнике BZ4X, его идентичном близнеце Subaru Solterra и Lexus RZ.

Автоновости,BYD,Lexus,Subaru,Toyota,
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