Появились первые фото нового электрического седана Toyota BZ3

Toyota готовится к запуску своего второго электромобиля с нуля. Патентные изображения, опубликованные в китайских социальных сетях, раскрывают седан Toyota BZ 2023 года, впервые представленный концептом в конце 2021 года. Электромобиль получил шильдик BZ3.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Электрический седан среднего размера был разработан в сотрудничестве с китайским производителем автомобилей BYD с использованием технологии литий-ионно-фосфатных аккумуляторов Blade. Ожидается , что Toyota BZ3 2023 года поступит в продажу на китайском рынке до конца 2022 года, а дополнительная информация появится в ближайшие месяцы.

ПроКроссовер.ру