Цены на флагманский седан Chery Arrizo 8 названы на проходящем в Китае автосалоне в Чэнду. Автомобиль, которому прочат статут конкурента для Toyota Camry, оказался весьма доступным.

На старте продаж новая "четырехдверка" Chery получит двигатель 1.6, хорошо знакомый россиянам по кроссоверу Exeed TXL. У нас он выдает 186 л.с., но в Китае - все 197 л.с. В связке с ним работает 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Такие машины в зависимости от комплектаций оценили в 114-135 тысяч юаней. Это примерно 1-1,17 млн рублей.

Очевидно, что версия с 2-литровым турбомотором, которая появится позже, будет дороже. Но китайские СМИ ожидают и более доступных машин - с двигателем объемом 1,5 литра.

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Кстати, на автосалоне впервые "засветился" интерьер новинки. До сих пор в компании не показывали салон, хотя скрывать было особо нечего. Arrizo 8 внутри напомнит китайский вариант Omoda 5. Здесь сдвоенный экран приборной панели и мультимедиа, блок кнопок климат-системы под центральным дефлектором, лаконичный тоннель со шторкой, закрывающей нишу подстканников, и шайба для управления медиасистемой.

Ну а экстерьер Arrizo 8 Chery уже представляла. Главные его особенности - решетка радиатора в стиле Lexus, узкая оптика, сплошной фонарь сзади.

Напомним, Chery Arrizo 8 - самый крупный седан марки. Его размеры 4780 х 1843 х 1469 мм при колесной базе 2790 мм. Он компактнее Toyota Camry, но по уровню дизайна и оснащения вполне сопоставим с японским эталоном.

Важно, что Chery Arrizo 8 может и должен добраться до российского рынка. Как уже сообщала "РГ", компания проводила в РФ маркетинговые исследования по изучению спроса на эту машину.

Кроме того, в представительстве Chery недавно заявили о том, что уже в 2023 году планируют вывести в РФ сразу два седана, правда, не уточнили, под каким именно брендом. Среди вариантов - Exeed и тот же Omoda.