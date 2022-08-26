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1 час назад

Новости автомира: базовые версии Kia Sportage остались за бортом рейтинга безопасности из-за плохих фар

Газета.Ru

В США кроссовер Kia Sportage нового поколения получил рейтинг безопасности Top Safety Pick только в двух старших комплектациях. Об этом сообщается на сайте Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Базовые версии Kia Sportage остались за бортом рейтинга безопасности
Фото: KiaKia

«SX Prestige и X-Pro Prestige оснащены светодиодными прожекторными фарами, получившими приемлемый рейтинг. Все остальные версии поставляются со светодиодными рефлекторными фарами, которые получили плохую оценку из-за недостаточной видимости», — говорится в сообщении института.

Для того, чтобы войти в рейтинг Top Safety Pick, автомобиль должен продемонстрировать хорошие результаты в шести краш-тестах, в том числе при ударе с небольшим перекрытием со стороны водителя и пассажира, а также при испытании прочности крыши. Однако, помимо пассивной безопасности, для присвоения рейтинга учитывается наличие систем активной безопасности и качественного головного света.

Автоновости,Kia Sportage,Kia,
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