Базовые версии Kia Sportage остались за бортом рейтинга безопасности

В США кроссовер Kia Sportage нового поколения получил рейтинг безопасности Top Safety Pick только в двух старших комплектациях. Об этом сообщается на сайте Страхового института дорожной безопасности (IIHS).
«SX Prestige и X-Pro Prestige оснащены светодиодными прожекторными фарами, получившими приемлемый рейтинг. Все остальные версии поставляются со светодиодными рефлекторными фарами, которые получили плохую оценку из-за недостаточной видимости», — говорится в сообщении института.
Для того, чтобы войти в рейтинг Top Safety Pick, автомобиль должен продемонстрировать хорошие результаты в шести краш-тестах, в том числе при ударе с небольшим перекрытием со стороны водителя и пассажира, а также при испытании прочности крыши. Однако, помимо пассивной безопасности, для присвоения рейтинга учитывается наличие систем активной безопасности и качественного головного света.