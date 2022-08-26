Базовые версии Kia Sportage остались за бортом рейтинга безопасности

В США кроссовер Kia Sportage нового поколения получил рейтинг безопасности Top Safety Pick только в двух старших комплектациях. Об этом сообщается на сайте Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Для того, чтобы войти в рейтинг Top Safety Pick, автомобиль должен продемонстрировать хорошие результаты в шести краш-тестах, в том числе при ударе с небольшим перекрытием со стороны водителя и пассажира, а также при испытании прочности крыши. Однако, помимо пассивной безопасности, для присвоения рейтинга учитывается наличие систем активной безопасности и качественного головного света.