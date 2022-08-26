Названа зарплата собирающих автомобили Lada рабочих

Сотрудники предприятия Lada в Тольятти получают зарплату в среднем в размере 47 832 рублей. Об этом сообщает сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ».

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Данная цифра была озвучена представителями компании на конференции по выполнению коллективного договора. Это начисленная зарплата без учета подоходного налога.

Отмечается, что в 2021 году им платили в среднем 47 148 рублей. Так, компании удалось удержать уровень заработной платы на уровне прошлого года. И это с учетом приостановки производства весной этого года и в начале лета.

Сообщается, что полгода работники Волжского автозавода трудились только 58% от стандартного рабочего времени.

По словам представителей компании, в текущем году сотрудники уже три раза получали премии по 3 тысячи рублей. Наиболее активных поощряли. Кроме того, компания пошла на увеличение тарифных ставок и окладов на 9%.