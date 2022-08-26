Названа зарплата собирающих автомобили Lada рабочих

Сотрудники предприятия Lada в Тольятти получают зарплату в среднем в размере 47 832 рублей. Об этом сообщает сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ».
Данная цифра была озвучена представителями компании на конференции по выполнению коллективного договора. Это начисленная зарплата без учета подоходного налога.
Отмечается, что в 2021 году им платили в среднем 47 148 рублей. Так, компании удалось удержать уровень заработной платы на уровне прошлого года. И это с учетом приостановки производства весной этого года и в начале лета.
Сообщается, что полгода работники Волжского автозавода трудились только 58% от стандартного рабочего времени.
По словам представителей компании, в текущем году сотрудники уже три раза получали премии по 3 тысячи рублей. Наиболее активных поощряли. Кроме того, компания пошла на увеличение тарифных ставок и окладов на 9%.
Сегодня сообщалось, что «Автоваз» приступил к продажам внедорожника Lada Niva Travel 2022 модельного года. В сообщении компании говорится, что покупатели смогут приобрести три комплектации автомобиля. Цена автомобиля в базовой версии - от 797 200 рублей (по госпрограмме льготного кредитования).