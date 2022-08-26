Chery показала новый рамный внедорожник, который могут привезти в Россию

Марка Jetour, входящая в состав Chery, показала на автосалоне в Чэнду новинку — рамный внедорожник T-1, пишут «Китайские автомобили». Автомобиль получил брутальный экстерьер, напоминающий дизайн угловатых кроссоверов Haval с «собачьими» именами. Снимков салона пока нет, как и информации о силовой установке внедорожника, который может в перспективе добраться и до России: наша страна числится в экспортных планах марки Jetour.

Фото: © Autohome © Autohome

Jetour T-1 достался кузов с множеством прямых линий, почти плоские капот и крыша и выступающий передний бампер. Также спереди — черная панель, объединенная с блок-фарами. Такое решение напоминает о Haval Cool Dog — второй модели соотечественника Chery с «собачьим» именем. К слову, по пути в серию Cool Dog лишился выдающегося вперед бампера. Не исключено, что то же ждет и T-1, который пока предстал не в серийном варианте.

Салон не снимках не разглядеть: окна внедорожника на премьере плотно заклеили, так что о нем можно судить только по дизайнерской зарисовке. На ней видны плоская передняя панель, «парящий» планшет мультимедийной системы, обрезанный сверху и снизу руль, а также дефлекторы воздуховодов в толстых рамках.

По данным издания, в основу T-1 легла платформа Chery Kungpeng, которая разработана для машин с ДВС, подзаряжаемых, традиционных или последовательных гибридов, а также электрокаров и даже водородомобилей.

Autohome

Autohome

Autohome

Autohome

По всей вероятности, новинке достанется бензоэлектрическая установка на базе 1,6- и 2-литровых моторов ACTECO. Ранее внедорожнику прочили 1000 километров хода без подзарядки и расход топлива не будет на уровне одного литра на 100 километров. Также известно, что он получит постоянный полный привод и адаптивную подвеску.