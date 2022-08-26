В Казахстане начали собирать новый кроссовер Hyundai

На заводе Hyundai Auto Kazakhstan началась сборка кроссоверов Bayon. Пока с конвейера сходят машины пилотной партии, которые будут переданы дилерам для тест-драйва. Старт массового производства запланирован на октябрь текущего года. Тогда же вседорожник выйдет на рынок. По предварительной информации, модель Bayon предложат в одной-единственной модификации, оснащенной «атмосферником» 1.4 MPi и шестидиапазонным автоматом.

Кроссовер Hyundai Bayon, представленный в 2021 году, до последнего времени выпускался только в Турции — на завод Hyundai Assan Otomotiv San ve Tic. Но теперь сборку модели запустили в Казахстане.

Предприятие Hyundai Auto Kazakhstan уже приступило к производству пилотной партии машин, но массовый выпуск начнется в октябре, после того как Hyundai сертифицирует линию, а дилерские центры получат автомобили для тест-драйва.

В Казахстане Bayon предложат с «атмосферником» 1.4 MPi Kappa II (100 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом». При этом в Европе у кроссовера гамма двигателей принципиально иная. Начальный мотор — это 1.2 MPi Smartstream (84 л.с.), совмещенный с пятиступенчатой «механикой».

Ещё есть «турботройка» 1.0 (129 л.с.), которую при желании можно дополнить 48-вольтовым стартер-генератором. Пару такому ДВС составляет коробка iMT с электронным сцеплением либо «робот» DCT.