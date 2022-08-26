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1 час назад

«КамАЗ» продолжит выпуск грузовиков нового поколения с кабиной Mercedes-Benz Actros

Газета.Ru

Российский автопроизводитель «КамАЗ» продолжит выпуск грузовых автомобилей поколения К5, кабина которых сделана на базе немецкого Mercedes-Benz Actros. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«КамАЗ» продолжит выпуск грузовиков с кабиной Mercedes-Benz Actros
Фото: Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»

«КамАЗ» продолжает выпуск грузовиков поколения К5. В августе будет выпущено около 40 магистральных тягачей КАМАЗ 54901. До конца года планируется выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно», — говорится в сообщении пресс-службы бренда.

В апреле 2022 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что к 2023 году «КамАЗ» планирует собирать автомобили поколения К5 только из российских компонентов, хотя изначально техника разрабатывалась и создавалась совместно с иностранными партнерами.

Автоновости,Mercedes-Benz,Сергей Чемезов,Ростех,
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