«КамАЗ» продолжит выпуск грузовиков с кабиной Mercedes-Benz Actros

Российский автопроизводитель «КамАЗ» продолжит выпуск грузовых автомобилей поколения К5, кабина которых сделана на базе немецкого Mercedes-Benz Actros. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«КамАЗ» продолжает выпуск грузовиков поколения К5. В августе будет выпущено около 40 магистральных тягачей КАМАЗ 54901. До конца года планируется выпускать не менее 100 таких моделей ежемесячно», — говорится в сообщении пресс-службы бренда.

В апреле 2022 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что к 2023 году «КамАЗ» планирует собирать автомобили поколения К5 только из российских компонентов, хотя изначально техника разрабатывалась и создавалась совместно с иностранными партнерами.