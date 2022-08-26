Buick представил новый купеобразный кроссовер Envista

Компания Buick представила новый купеобразный кроссовер Envista для рынка Китая. Модель с турбомотором 1.5 и вариатором оценили в 150 тысяч юаней (1,3 млн рублей). Её предложат в двух версиях — обычной и спортивной GS, — которые будут отличаться только декором. Модель Envista получила два экрана диагональю 10,25 дюйма, навигационную систему Baidu и аудиосистему Tune Melody, разработанную в сотрудничестве с фирмой Arkamys.

Фото: Buick Buick

Кросс-купе Buick Envista выполнено в новом дизайнерском стиле Pure, который роднит его с концептом Electra-X. Первым автомобилем с такой внешностью и новым логотипом изначально должен был стать минивэн GL8 Century, но его премьеру, по всей видимости, отложили до лучших времен.

Вседорожник построен на переднеприводной платформе VSS-F — как Buick Encore GX — и оснащён турбомотором 1.5 Ecotec (184 л.с.) в паре с вариатором. Привод передний.

С этим двигателем Envista разгоняется до ста за 7,9 секунды. Паспортный расход топлива в цикле WLTC — 6,52 литра на 100 километров. У «спортивной» версии Envista GS мотор такой же, а отличия сводятся к косметическим изменениям внешности: сетке в решетке радиатора, 18-дюймовым колесам, красным тормозным суппортам и черному декору.

В салоне Envista под общим стеклом установлены два дисплея диагональю 10,25 дюйма. Мультимедиа кроссовера оснащена продвинутым голосовым помощником Baidu и навигацией, поддерживающей управление жестами. Графику можно настроить под себя, есть поддержка беспроводного Apple CarPlay и обновлений по воздуху. Кроме того, Envista стала первой моделью Buick с аудиосистемой Tune Melody, разработанной в сотрудничестве с Arkamys.