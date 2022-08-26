На производство электрогрузовиков выделят 286 миллионов рублей

Минпромторг России и Правительство Москвы выделят 286 миллионов рублей компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» на производство электрической версии грузовика "УАЗ Профи". Об этом сообщает журнал Auto.ru.

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Старт производства запланирован на сентябрь этого года. Согласно подписанным условиям, компания должна будет завершить проект за 4,5 лет.

«Его реализация позволит внедрить технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей», – заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Электрическую версию УАЗ Профи планируется комплектовать одним электромотором, развивающим тягу до 300 Нм и 90-киловаттной батареей, которая обеспечит запас хода до 300 километров. Прочие технические характеристики, как и стоимость будущего электрогрузовика, пока не раскрываются.