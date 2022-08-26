Great Wall показала в Китае роскошный пикап

На автосалоне в Чэнду компания Great Wall показала пикап Shanhai Poer. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V6 c двойным турбонаддувом, девятиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Максимальная мощность силового агрегата — 354 лошадиных силы.

Фото: chejiahao.autohome.com chejiahao.autohome.com

Система полного привода BorgWarner подключает переднюю ось посредством муфты с электромагнитным управлением. Также у нового пикапа есть понижающая передача. Еще одна интересная конструктивная особенность — задний борт, который можно не только откинуть, но и открыть в стороны — эта кузовная деталь выполнена в виде двух секций.

В основе пикапа — лонжеронная рама. Сам он близок по конструкции дебютировавшему ранее внедорожнику Tank 500 — у них одинаковая передняя часть кузова и интерьер, уточняет «Авторевю».