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1 час назад

Акции конкурента Tesla подскочили

Lenta.ru

Акции китайского конкурента Tesla, производителя электромобилей Nio, подскочили во время торгов в пятницу, 26 августа. В момент ценные бумаги подорожали на 5,88 процента, до 21,26 доллара, однако вскоре котировки отскочили до 19,84 доллара. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Акции конкурента Tesla подскочили
Фото: ReutersReuters

Поводом для роста стала независимая внутренняя проверка. По ее тогам стало ясно, что обвинения в финансовых махинациях, выдвинутые продавцом коротких позиций Grizzly Research, не обоснованы.

Претензии Grizzly Research были основаны на том, что китайская компания якобы воспользовалась услугами родственной компании Wuhan Weineng, поставляющей аккумуляторы, увеличив выручку примерно на 10 процентов и чистую прибыль — на 95. После этого акции Nio упали на 13 процентов в Гонконге, это стало максимальным падением с мая. Через Weineng клиенты Nio могут купить корпус автомобиля, а затем арендовать аккумулятор, самый дорогой компонент электромобиля, тем самым снизив затраты на покупку.

Nio — китайский автоконцерн, занимающийся проектированием, разработкой, производством и продажей премиальных «умных» электромобилей в Китае. Компания работает с 2014 года. Недавно в СМИ появилась информация, что Nio вынашивает идею вывода на рынок более бюджетных электромобилей, цена на которые будет начинаться от 15 тысяч долларов.

Автоновости,Tesla,
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