Появились первые тизеры нового седана Hyundai Grandeur

Изображения, которые опубликовала корейская марка, пока нельзя назвать особенно информативными, однако они позволяют разглядеть силуэт и дают представление об оптике.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Hyundai выпускает Grandeur с 1986 года, седан актуальной шестой генерации был представлен в 2016-ом (на некоторых рынках модель продаётся под именем Azera). Серьёзный рестайлинг «четырёхдверка» пережила три года спустя. Эта модель по-прежнему остаётся самым популярным легковым автомобилем на домашнем рынке, тем не менее, пришло время для очередной смены поколения. Сейчас новинка находится в разработке: ранее мы не раз публиковали порции шпионских снимков прототипа «седьмого» Grandeur.

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Теперь корейский производитель опубликовал первые официальные тизеры Hyundai Grandeur нового поколения. Причём компания спрятала изображения в релизе про выход фильма Netflix «Seoul Vibe», в котором задействованы различные ретро-модели 1980-ых годов. Это неслучайно, ведь, как мы отмечали ранее, у седана следующего поколения проглядываются мотивы ретро: во внешности новинки будут напоминания о Grandeur первой генерации, который представлял собой лицензионную копию Mitsubishi Debonair.

Такой отсылкой, в частности, станут отдельные окошки в задних стойках: ранее они были рассекречены на шпионских снимках. Кроме того, у Grandeur седьмого поколения будет двухъярусная головная оптика — блоки основных фар окажутся вертикальными, как у минивэна Hyundai Staria. Вероятно, фары будут соединены между собой узкой светодиодной полосой, которая исполнит роль ДХО.

Ещё седан получит крупную радиаторную решётку с рисунком в виде сетки с крупными ячейками. Задние фонари оформят в виде тонких линий, которые соединены между собой дополнительной светящейся чертой, проходящей через всю ширину кормы (если судить по опубликованным сегодня тизерам).

Ожидается, что Hyundai Grandeur новой генерации окажется крупнее предшественника: ранее сообщалось, что его длина может превысить 5 метров. Напомним габариты актуальной «четырёхдверки»: в длину она растянулась на 4990 мм, в ширину – на 1875 мм, её высота составляет 1470 мм. Расстояние между осями равно 2885 мм.

В интерьере нового Grandeur будут свои особенности. Речь идёт, к примеру, о плоских подголовниках передних кресел, установленных на широких «ножках». Ожидается, что передняя панель получит пару больших дисплеев – виртуальную «приборку» и экран мультимедийной системы, также в салоне будет обилие сенсорных кнопок. Не исключено, что у модели седьмого поколения будет четырёхместная версия – место дивана во втором ряду могут занять два отдельных кресла с собственными регулировками.

По предварительным данным, после смены генерации у Hyundai Grandeur по-прежнему будут версии с традиционным ДВС и гибридные модификации; помимо этого, у «четырёхдверки» может появиться полностью электрическая версия. Подробностей о технике новинки пока нет. Актуальный Grandeur на домашнем рынке предлагается с гибридной установкой, в основе которой находится 2.4 MPI, а также с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.) и с работающим на газе мотором V6 3.0 LPi (235 л.с.).