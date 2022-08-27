Porsche превратит виртуальный гиперкар в арт-кар

Арт-кары ассоциируются с автомобилями BMW, но в 2022 году свой вариант автомобиля — произведения искусства представит Porsche. Особенностью нового арт-кара станет не только использование в качестве основы гоночной машины, но и её характер. Впервые арт-кар создадут на базе спортпрототипа, который разрабатывался исключительно как машина для видеоигры и лишь потом был воплощен в реальности в виде полноразмерного макета. И теперь его нарядят в уникальную ливрею.