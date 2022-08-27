Porsche превратит виртуальный гиперкар в арт-кар

Арт-кары ассоциируются с автомобилями BMW, но в 2022 году свой вариант автомобиля — произведения искусства представит Porsche. Особенностью нового арт-кара станет не только использование в качестве основы гоночной машины, но и её характер. Впервые арт-кар создадут на базе спортпрототипа, который разрабатывался исключительно как машина для видеоигры и лишь потом был воплощен в реальности в виде полноразмерного макета. И теперь его нарядят в уникальную ливрею.
В ноябре 2021 года состоялась премьера Porsche Vision Gran Turismo, который с марта 2022 года можно тестировать в новой игре Gran Turismo 7 на консолях PlayStation 4 и 5. Теперь полноразмерный макет прототипа станет холстом для современного художника под псевдонимом Vexx, который на протяжении игровой выставки gamescom в Кёльне будет рисовать на кузове автомобиля.
«Для меня как для художника создать совершенно новый дизайн для Porsche — это уникальная возможность. Внешний вид ливреи сочетается как с фирменным стилем Porsche, так и с игровыми темами. Я очень рад, что теперь геймерское сообщество сможет виртуально управлять спорткаром, оживляя мою графику и делая её осязаемой», — подчеркнул бельгийский художник.
Также на выставке состоится премьера фирменной коллекции кроссовок, футболок, худи и аксессуаров, разработанных Vexx специально для Puma, которая выпускает одежду под брендом Porsche.