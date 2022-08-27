Mercedes-Benz T-Class стал домом на колёсах

Коммерческие модели Mercedes-Benz традиционно со временем обзаводятся модификацией Marco Polo — именем венецианского купца и путешественника немецкий автопроизводитель традиционно называет заводские кемперы. Представленный весной 2022 года компактвэн Mercedes-Benz T-Class, созданный на базе Renault Kangoo последнего поколения, к осени обзавёлся версией для путешествий и жизни на природе. Исполнение Marco Polo дебютировало на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе и стало самым доступным кемпером в гамме немецкой марки.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

T-Class Marco Polo позволяет организовать спальное место с толстым 10-сантиметровым матрасом для двух человек, которое складывается и компактно располагается в багажнике. В стандартную комплектацию вошли москитная сетка на окна и специальные «занавески»-затемнители для стёкол, а также кармашки для мелочей на задние стойки.

За доплату автомобиль можно будет дооснастить кухонным модулем, который устанавливается в багажник. Гарнитур с несколькими выдвижными ящиками имеет раковину с 12-литровым резервуаром для воды, 15-литровый холодильник и газовую плиту, а также шкафы для столовых приборов, посуды и продуктов.

Предусмотрены также два кемпинговых стула и стол, причём последний можно устанавливать как на ножки вне автомобиля, так и закреплять в салоне.