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1 час назад

Opel превратил Zafira-e Life в электрический кемпер

Motor.ru

Минивэн Opel Zafira-e Life в своём электрическом варианте воспринимается по большей части как исключительно городской автомобиль для условий с короткими пробегами и близостью зарядных станций. Но специалисты компании Crosscamp, которая специализируется на создании домов на колёсах, сочли, что немецкий электромобиль вполне может стать полноценным кемпером и для выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе подготовили прототип модели Crosscamp Flex на базе электромобиля.

Opel превратил Zafira-e Life в электрический кемпер
Фото: OpelOpel

Трансформация Opel Zafira-e Life в Crosscamp Flex предполагает изменение компоновки салона. Передние кресла получают возможность разворота на 180 градусов, задний диван трансформируется в кровать, а ещё два спальных места появляются под подъемной крышей.

Для автономной жизни предусмотрены штатные мини-кухня, умывальник, газовая плиту и встроенные шкафы, а также ёмкости для питьевой и сточной воды. Чтобы не расходовать энергию аккумулятора электромобиля, для питания техники установлен дополнительный аккумулятор на 95 А ч, за счёт которого также можно через USB-разъем заряжать внешние электронные приборы.

Технически Opel Zafira-e Life не меняется, сохраняя заводской 136-сильный электромотор и тяговую батарею 75 кВт ч, которая обеспечивает запас хода до 322 километров без подзарядки. В продаже Crosscamp Flex появятся в 2023 году.

Автоновости,Opel,
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