Opel превратил Zafira-e Life в электрический кемпер

Минивэн Opel Zafira-e Life в своём электрическом варианте воспринимается по большей части как исключительно городской автомобиль для условий с короткими пробегами и близостью зарядных станций. Но специалисты компании Crosscamp, которая специализируется на создании домов на колёсах, сочли, что немецкий электромобиль вполне может стать полноценным кемпером и для выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе подготовили прототип модели Crosscamp Flex на базе электромобиля.

Фото: Opel Opel

Трансформация Opel Zafira-e Life в Crosscamp Flex предполагает изменение компоновки салона. Передние кресла получают возможность разворота на 180 градусов, задний диван трансформируется в кровать, а ещё два спальных места появляются под подъемной крышей.

Для автономной жизни предусмотрены штатные мини-кухня, умывальник, газовая плиту и встроенные шкафы, а также ёмкости для питьевой и сточной воды. Чтобы не расходовать энергию аккумулятора электромобиля, для питания техники установлен дополнительный аккумулятор на 95 А ч, за счёт которого также можно через USB-разъем заряжать внешние электронные приборы.