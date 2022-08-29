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55 минут назад

Новости автомира: электромобили Tesla смогут соединяться с новыми спутниками Starlink

Carakoom

С момента выхода электромобилей Tesla все они имели активное подключение к сети сотовой связи. Она используется для навигации, обеспечивает премиальные функции автомобиля и позволяет пользоваться Интернетом.

Электромобили Tesla смогут соединяться с новыми спутниками Starlink
Фото: CarakoomCarakoom

В настоящее время в США связь работает в сети AT&T, но SpaceX запускает новые спутники Starlink, которые смогут также обеспечить мобильную связь для смартфонов. Соответствующее объявление компания произвела вместе с T-Mobile.

Подробнее: Официальный аккаунт Tesla в Twitter спросил у Илона Маска, будет ли такая связь работать для электромобилей, на что Маск кратко ответил «Да».

Следует отметить, что такое подключение не рассчитано на высокую скорость. Ожидается, что абонент получит скорость соединения в 2-4 Мбит/с, чего достаточно для разговоров, но вряд ли хватит для стриминга видео (в случае с автомобилями, это возможность транслировать изображение с камер в режиме реального времени).

Такое подключение не будет использоваться постоянно. Если наземная линия связи будет доступна, автомобиль будет использовать её. А вот в мертвых зонах, где нет такой сети, должен использоваться спутник. Именно на это и рассчитана такая функциональность.

Да, но: Возможно, не все авто Tesla смогут работать с такой сетью, ведь модели, выпущенные к 2015 году, имеют только 3G-модемы. Апгрейд в LTE в США обойдется владельцу в $200.

Автоновости,Tesla,AT&T,SpaceX,
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