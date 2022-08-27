Раскрыты плюсы от обвала российского авторынка

В РФ в июле текущего года было собрано 19 400 экземпляров новых легковых авто. Согласно данным «Росстата», этот показатель на 80,7% меньше в сравнении с АППГ, однако на 44,6% больше июня этого года.

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Из этого следует, что объём производства легковушек в России увеличивается уже второй месяц подряд. Выпуск грузовых автомобилей сократился намного меньше, а именно, на 36,1%. Объём производства легковых транспортных средств в июне на территории России достиг 13 4000 единиц.

Согласно предположениям, прироста смогли достичь, во-первых, благодаря АвтоВАЗу. На территории Тольятти наблюдается наращивание выпуска автотранспорта и возобновление производства новых моделей.

При этом не исключается, что согласно итогам августа, ситуация должна улучшиться. На протяжении последнего летнего месяца АвтоВАЗ смог запустить в производство, например, коммерческие модификации Lada Granta, а также внедорожные варианты Lada Niva в исполнении Travel.

В общем за 8 месяцев текущего года в РФ было собрано 300 000 «легковушек» (согласно итогам 1-го полугодия — 281 000 экземпляров). Этот показатель на 64,3 процента меньше в сравнении с АППГ.

Грузовиков удалось произвести в количестве 9660 ед. Это на 36,2% меньше в сравнении со значениями в июле прошлого года, но в сравнении с производством легковых машин, грузовым отечественным автопромом продемонстрирован дальнейший упадок. В июне на территории РФ выпустили на 7,2 процента грузовых авто больше. За 7 месяцев показатели составили 80 500 экземпляров. При этом упадок достиг 20,2%.