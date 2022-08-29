Iran Khodro показала аналог бюджетного кроссовера Renault

Отмечается, что автомобиль разработан иранской компанией Iran Khodro при участии автопроизводителя SAIPA. Модель K112 базируется на платформе CMF-A, на которой построен Renault Kwid. Длина новинки составляет 3800 мм, ширина — 1590 мм, высота — 1490 мм. Колесная база достигает 2430 мм.

По данным издания, автомобиль будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем мощностью 75 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива составит менее пяти литров топлива на 100 километров. Сроки начала серийного производства K112 не называют.