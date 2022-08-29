Iran Khodro показала аналог бюджетного кроссовера Renault

В Иране на выставке автомобильной промышленности показали кроссовер Ikco K112, сообщает khodrobank.com. Автомобиль является аналогом модели Renault Kwid.
Отмечается, что автомобиль разработан иранской компанией Iran Khodro при участии автопроизводителя SAIPA. Модель K112 базируется на платформе CMF-A, на которой построен Renault Kwid. Длина новинки составляет 3800 мм, ширина — 1590 мм, высота — 1490 мм. Колесная база достигает 2430 мм.
По данным издания, автомобиль будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем мощностью 75 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива составит менее пяти литров топлива на 100 километров. Сроки начала серийного производства K112 не называют.