Россияне массово устремились за границу покупать автомобили

В России летом резко выросло число автомобилей, ввезенных гражданами из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Авто.ру.
Доля машин, привезенных из-за границы в июне–июле 2022 года, выросла в 1,5 раза по сравнению с концом прошлого года. Также на портале в 3 раза выросло количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом.
Почти две трети объявлений о продаже иномарок приходится на немецкие и японские марки. На третьем месте — авто из Кореи. Большая часть машин имеет возраст от 3 до 5 лет.
Самыми популярными у россиян стали Toyota Camry, BMW 3-й серии, Mazda 6, Ford Mustang, BMW 5-й серии, а также BMW x5, VW Passat, BMW x3, VW Jetta и Kia Optima.
Ранее стало известно, что почти три четверти россиян готовы приобрести автомобиль в Казахстане, если эта покупка будет выгодна.