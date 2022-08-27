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1 час назад

Россияне массово устремились за границу покупать автомобили

Майк Габриелян

В России летом резко выросло число автомобилей, ввезенных гражданами из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Авто.ру.

Россияне массово устремились за границу покупать автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доля машин, привезенных из-за границы в июне–июле 2022 года, выросла в 1,5 раза по сравнению с концом прошлого года. Также на портале в 3 раза выросло количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом.

Почти две трети объявлений о продаже иномарок приходится на немецкие и японские марки. На третьем месте — авто из Кореи. Большая часть машин имеет возраст от 3 до 5 лет.

Самыми популярными у россиян стали Toyota Camry, BMW 3-й серии, Mazda 6, Ford Mustang, BMW 5-й серии, а также BMW x5, VW Passat, BMW x3, VW Jetta и Kia Optima.

Ранее стало известно, что почти три четверти россиян готовы приобрести автомобиль в Казахстане, если эта покупка будет выгодна.

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