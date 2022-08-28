Китайцы показали внедорожный автодом с огромной кроватью и кухней

Китайцы показали внедорожный автодом с огромной кроватью, кухней, санузлом и душевой. Основой для портативного жилища послужил грузовичок Great Wall Pao (известен в России под именем Poer), но вместо грузовой платформы установили композитную надстройку. Особенность китайского автодома — большое количество пластиковых окон. На стоянке автомобиль можно зафиксировать на дополнительных ножках, а по правому борту открыть навес.
Габаритные размеры автодома не приводятся, но исходный Great Wall Pao с двухрядной кабиной имеет длину 5403 миллиметра и ширину 1934 миллиметра, а новинка явно крупнее за счёт увеличенного заднего свеса и развитой композитной надстройки. Разработчикам пришлось даже нарастить зеркала заднего вида.
В верхней части грузовичка предусмотрено просторное спальное место для двоих, на первом этаже есть биотуалет, раковина, душ, кухня со столиком и проектор. Попасть в кабину можно прямо из автодома, но для гостей предусмотрен отдельный вход со ступенькой. «Грязевые» покрышки и буксирная проушина пикапа намекают на возможности активного отдыха.
По технике никаких отличий от исходника нет: под капотом может быть 163-сильный (400 Нм) турбодизель 2.0 или бензиновый агрегат того же объёма мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом 360 Нм. Коробка передач — 8-скоростной «автомат» ZF, есть полный подключаемый привод типа TOD.
Цены нового автодома на базе Great Wall Pao не названы, но китайские журналисты предлагают ориентироваться на 330 тысяч юаней (2,9 миллиона рублей) — именно столько в прошлом году стоил похожий кемпер повышенной проходимости. Для сравнения богато оснащённый пятиместный полноприводный Pao в Китае обойдётся в 249 тысяч юаней (2,2 миллиона рублей).