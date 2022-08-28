Китайцы показали внедорожный автодом с огромной кроватью и кухней

Китайцы показали внедорожный автодом с огромной кроватью, кухней, санузлом и душевой. Основой для портативного жилища послужил грузовичок Great Wall Pao (известен в России под именем Poer), но вместо грузовой платформы установили композитную надстройку. Особенность китайского автодома — большое количество пластиковых окон. На стоянке автомобиль можно зафиксировать на дополнительных ножках, а по правому борту открыть навес.

Фото: motor.ru motor.ru

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Габаритные размеры автодома не приводятся, но исходный Great Wall Pao с двухрядной кабиной имеет длину 5403 миллиметра и ширину 1934 миллиметра, а новинка явно крупнее за счёт увеличенного заднего свеса и развитой композитной надстройки. Разработчикам пришлось даже нарастить зеркала заднего вида.

В верхней части грузовичка предусмотрено просторное спальное место для двоих, на первом этаже есть биотуалет, раковина, душ, кухня со столиком и проектор. Попасть в кабину можно прямо из автодома, но для гостей предусмотрен отдельный вход со ступенькой. «Грязевые» покрышки и буксирная проушина пикапа намекают на возможности активного отдыха.

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По технике никаких отличий от исходника нет: под капотом может быть 163-сильный (400 Нм) турбодизель 2.0 или бензиновый агрегат того же объёма мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом 360 Нм. Коробка передач — 8-скоростной «автомат» ZF, есть полный подключаемый привод типа TOD.