Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Проверяющие специалисты не будут требовать у владельца машины иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак «Аварийная остановка». Также со следующего месяца снимут с контроля незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах автомобиля.

При этом, согласно правилам дорожного движения, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь при себе. Зубриський отметил, что из правил технического осмотра исключили неисправности, незначительно оказывающие влияние на безопасность дорожного движения. Однако, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправной машине нельзя. Эксперт отметил, что стоит задача: обеспечить исправность автотранспорта в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности участникам дорожного движения и владельцу транспорта.