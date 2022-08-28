Назван самый значимый вклад СССР в автомобилестроение

Если в какую-то область автомобилестроения СССР и Россия внесли самый значимый вклад, то это в разработку самых причудливых вездеходов. Какие только типы транспортных средств не приходили в голову отечественным инженерам: просто представьте себе, например, гусеничную машину, где в гусеницу, ко всему прочему, по всей ее длине будут встроены отдельные колеса! Фантастика? А эта фантастика называлась ЗИЛ ПКУ-1 и была реализована. Но все же был в этой компании один самый-самый вездеход, один вид которого повергал в трепет.

Фото: motor.ru motor.ru

Называлась эта машина ЗИЛ-4904, и вместо колес и прочих банальных гусениц на ней были использованы шнеки — гигантские 6-метровые «мясорубки» из алюминия, которые позволяли ехать не только по грязи, но и по болотам или снегу любой глубины. В общем, то был настоящий король проходимости, с очень сложной трансмиссией и двумя отдельными моторами, который изначально создавался для поиска космонавтов. Почему эти монстры не стали широко распространены? Об этом и многом другом в новом видео о единственном сохранившемся ЗИЛ-4904. Приятного просмотра!