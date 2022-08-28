Автомобиль принцессы Дианы продали за 851 тысячу долларов

«Зарегистрированный 23 августа 1985 года, этот RS Turbo Series 1 и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона. На одной из фотографий для прессы можно увидеть будущего короля, его королевское высочество принца Уильяма на заднем сидении и его улыбающуюся мать за рулем»,— говорится на официальном сайте аукциона.