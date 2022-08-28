Автомобиль принцессы Дианы продали за 851 тысячу долларов

Автомобиль принцессы Дианы Ford Escort продали на аукционе Silverstone за 851 тысячу долларов. Об этом сообщили на официальном сайте торговой площадки.
На этой машине Диана ездила с 1985 по 1988 год, пробег составил почти 25 тысяч миль. Изначально автомобиль был бежевого цвета, но из соображений безопасности его покрасили в черный, он оснащен дополнительным зеркалом заднего вида для сотрудника охраны и радиоприемником.
«Зарегистрированный 23 августа 1985 года, этот RS Turbo Series 1 и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона. На одной из фотографий для прессы можно увидеть будущего короля, его королевское высочество принца Уильяма на заднем сидении и его улыбающуюся мать за рулем»,— говорится на официальном сайте аукциона.
Принцесса Диана погибла в августе 1997 года в результате автокатастрофы в Париже. Она была супругой наследного принца Великобритании Чарльза.