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1 час назад

Автомобиль принцессы Дианы продали за 851 тысячу долларов

BFM.RUиещё 1

Автомобиль принцессы Дианы Ford Escort продали на аукционе Silverstone за 851 тысячу долларов. Об этом сообщили на официальном сайте торговой площадки.

Автомобиль принцессы Дианы продали за 851 тысячу долларов
Фото: silverstoneauctions.comsilverstoneauctions.com

На этой машине Диана ездила с 1985 по 1988 год, пробег составил почти 25 тысяч миль. Изначально автомобиль был бежевого цвета, но из соображений безопасности его покрасили в черный, он оснащен дополнительным зеркалом заднего вида для сотрудника охраны и радиоприемником.

«Зарегистрированный 23 августа 1985 года, этот RS Turbo Series 1 и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона. На одной из фотографий для прессы можно увидеть будущего короля, его королевское высочество принца Уильяма на заднем сидении и его улыбающуюся мать за рулем»,— говорится на официальном сайте аукциона.

Принцесса Диана погибла в августе 1997 года в результате автокатастрофы в Париже. Она была супругой наследного принца Великобритании Чарльза.

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