В Москве проходит масштабная полицейская операция по пресечению незаконного автопробега, сообщает Telegram-канал Shot.
Сотрудники ГИБДД задерживают водителей спортивных автомобилей, таких как Ferrari и Lamborghini. Устроителем массового автопробега на элитных машинах стал криптоблогер Алексей Хитров, говорится в публикации.
Планировалось, что на мероприятие съедутся более 200 владельцев дорогих машин. Автомобилисты не учли, что массовые акции нельзя творить без специального разрешения - полицейские останавливают все машины, какие-то эвакуируют.
По данным источника Shot, операция по пресечению незаконного автопробега начала готовиться за сутки.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный водитель каршеринга пытался уплыть от инспекторов ДПС.