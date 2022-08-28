В Москве проходит масштабная полицейская операция по пресечению незаконного автопробега, сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники ГИБДД задерживают водителей спортивных автомобилей, таких как Ferrari и Lamborghini. Устроителем массового автопробега на элитных машинах стал криптоблогер Алексей Хитров, говорится в публикации.

Планировалось, что на мероприятие съедутся более 200 владельцев дорогих машин. Автомобилисты не учли, что массовые акции нельзя творить без специального разрешения - полицейские останавливают все машины, какие-то эвакуируют.

По данным источника Shot, операция по пресечению незаконного автопробега начала готовиться за сутки.