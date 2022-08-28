В МВД прокомментировали срыв элитного автопробега в Москве

Полиция не допустила массового пробега элитных автомобилей Lamborghini, Ferrari и Mercedes-Benz в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия».

Организатором пробега стал криптоблогер Алексей Хитров. Накануне он созвал на мероприятие несколько сотен владельцев автомобилей ценой в десятки миллионов рублей - Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и т.д.

Владельцы этих иномарок приехали к «Москва-Сити», чтобы устроить фотосессию, пообщаться и покурить кальян. Однако там их встретили полицейские. Они проверили машины на нелегальные модификации. На нарушителей были составлены протоколы.

Некоторые элитные машины увезли эвакуаторы. В интернете появились видео, как одну из дорогих иномарок увозят на штрафстоянку.

В главном управлении МВД РФ по Москве заявили, что «массовое публичное мероприятие, не было согласовано с органами власти» и сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия.