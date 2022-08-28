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1 час назад

В МВД прокомментировали срыв элитного автопробега в Москве

Майк Габриелян

Полиция не допустила массового пробега элитных автомобилей Lamborghini, Ferrari и Mercedes-Benz в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия».

Организатором пробега стал криптоблогер Алексей Хитров. Накануне он созвал на мероприятие несколько сотен владельцев автомобилей ценой в десятки миллионов рублей - Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и т.д.

ГИБДД массового задерживает участников элитного автопробега в Москве

Владельцы этих иномарок приехали к «Москва-Сити», чтобы устроить фотосессию, пообщаться и покурить кальян. Однако там их встретили полицейские. Они проверили машины на нелегальные модификации. На нарушителей были составлены протоколы.

Некоторые элитные машины увезли эвакуаторы. В интернете появились видео, как одну из дорогих иномарок увозят на штрафстоянку.

В главном управлении МВД РФ по Москве заявили, что «массовое публичное мероприятие, не было согласовано с органами власти» и сотрудники столичной полиции не допустили проведения указанного мероприятия.

«Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», - заявили в полиции.

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